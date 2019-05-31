Прокуратура Рязанского района подала иск с требованием убрать забор, препятствующий выходу на берег Оки

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-31T18:05:12+03:00

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Прокуратура Рязанского района направила в Рязанский районный суд исковое заявление в ответ самовольную установку в селе Коростово металлического забора. Сооружение препятствует жителям выходить на берег Оки – излюбленному месту отдыха селян.

- Иск направлен в интересах неопределенного круга лиц, а также в интересах муниципального образования, поскольку забор установлен на муниципальной земле, - отмечает прокурор Рязанского района Дмитрий Булаев. – Мы просим суд признать установку незаконной и обязать физическое лицо демонтировать сооружение в течение месяца после решения суда.

Известно, что забор возвел один из местных жителей, у которого рядом находится дом. Никаких документов на захваченный участок у мужчины нет.

ИСТОЧНИК KP.RU