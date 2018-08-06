В Алеканове могут закрыть доступ к воде?

СЕГОДНЯ 07:01 2018-08-06T09:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

С каждым годом в России остается все меньше водоемов, берега которых доступны для отдыхающих. Однако никто не отменял нормы Водного кодекса РФ, который гарантирует свободный доступ к природным водоемам всем гражданам без исключения. Кроме того, существует табу на 20-­метровую береговую зону общего пользования, где запрещено возводить любые постройки.

В редакцию «Комсомолки» обратились обеспокоенные владельцы участков и жители села Алеканово в Рязанском районе. Люди заметили металлические столбы, которые, судя по всему, станут основанием для забора вокруг нового участка. Все бы было ничего, если бы не тот факт, что его границы подходят вплотную к местному озеру Велье.

– Посмотрите, там даже и десяти метров нет до этого забора, – возмущаются местные. – Хотя по закону должно быть не менее двадцати! Что же теперь – здесь все огородят и нам даже искупаться негде будет?

Все уже давно продано

Опасения алекановцев оказались небезосновательными. Как оказалось, им действительно есть о чем беспокоиться. Если взглянуть на публичную кадастровую карту, то можно увидеть, что весь берег озера уже разделен на участки. Источник, близкий к районной администрации, рассказал «Комсомолке», что раньше это были колхозные земли. Впоследствии их выкупил некий частник, размежевал на отдельные участки и успешно продал. На сегодняшний день эти земли по­прежнему имеют статус сельхозназначения. Но это пока…

В случае конфликта интересов «Мегафон» будет отстаивать свои права, и добиваться запрета строительства на этой территорииФото: Константин МОГИЛИН

Любопытно, что вдоль берега, в том числе и по недавно огороженному участку, проходит кабель компании «Мегафон». Вокруг этого кабеля также установлена охранная зона (два метра влево и вправо), запрещающая любую, в том числе сельскохозяйственную, деятельность. Официально ситуацию с участками и забором в компании пока не комментируют, но неофициально говорят, что в случае конфликта интересов будут отстаивать свои права и добиваться запрета строительства на этой территории.

Просим прокуратуру проверить

Глава Дубровического сельского поселения Илья Катаев подтвердил «Комсомолке», что берег озера был давно разделен на участки:

– Да, я в курсе этой ситуации, знаю про забор. Насколько мне известно, эти участки были уже раскуплены и там все сделано по закону.

Подобные ответы местных жителей не устраивают, и они обратились в природоохранную прокуратуру. В своем обращении алекановцы просят проверить действия местной администрации, а также законность застройки береговой линии озера Велье в районе улицы Лесная. «Комсомолка» присоединяется к обращению жителей. Мы следим за развитием ситуации.

СПРАВКА «КП»

Согласно ст. 65 Водного кодекса Рф, водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, для которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности, предотвращающий загрязнение водных объектов и истощение их ресурсов. В свою очередь, уже в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы с дополнительными ограничениями. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев зависит от их протяженности (у ручья длиной меньше 10 километров водоохранная зона 50 метров, а у полноводной реки протяженностью от истока 50 километров и больше – все 200 метров). У озера с акваторией больше 0,5 квадратного километра ширина водоохранной зоны 50 метров. Послабление сделано для маленьких водных объектов, а также озер, расположенных внутри болот.

КСТАТИ

Согласно законодательству огораживать берег вправе лишь объекты обороны и безопасности, а также порты.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в Рязанской межрайонной прокуратуре, в регионе за соблюдением Водного кодекса наблюдают два надзорных органа: Росприроднадзор и министерство природопользования. Первый следит за крупными водоемами федерального значения, второе ­ за небольшими речушками, озерами и прудами.

– На ситуацию с озером Велье распространяется компетенция как раз регионального министерства природопользования, которое и должно, по идее, разобраться в ситуации. И если в данном и конкретном случае Водный кодекс был нарушен, оно должно принять меры для восстановления законности, ­прокомментировали в прокуратуре.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура: +7 (4912) 34-­71-­36.

Управление Росприроднадзора по Рязанской области (горячая линия): +7 (4912) 34-­84-­32.

Министерство природопользования Рязанской области (отдел водных ресурсов): +7 (4912) 55-­17-­91.