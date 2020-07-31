В Рязани на месяц перекроют улицу перед ЦПКиО
С 4 августа по 4 сентября в Рязани на участке улицы Пушкина закроют движение транспорта. От дома №4 и до входа в ЦПКиО (перекресток с улицей Семашко) дорогу раскопают из-за капитального ремонта тепловых сетей.
«На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены», - сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, 30 июля в Рязани по той же причине перекрыли участок улицы Новоселов. Кроме того, замена теплосетей продолжается на Первомайском проспекте. В обоих случаях работы также рассчитаны примерно на месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU