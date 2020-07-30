2020-07-30T15:21:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев

Достигшие 65-летия люди, должны сидеть дома, как минимум до 7 августа
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выпустил распоряжение о пролонгации режима самоизоляции для пожилых граждан. Согласно документу, продлевающему ограничения до 7 августа, люди, достигшие 65-летия, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны сидеть по домам.

В тексте первоначального распоряжения № 70-рг от 17 марта говорится, что до особого распоряжения необходимо «обязать соблюдать режим самоизоляции граждан» попадающих под указанные параметры.

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», - написано в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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