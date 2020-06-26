2020-06-26T21:11:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Под видом заботы о здоровье в Рязани дискриминируют пожилых людей

Губернатор продлил ограничения для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кому исполнилось 65 лет
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Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции.Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выпустил распоряжение №222-рг. Согласно документу, который правозащитники считают дискриминационным, люди, достигшие 65-летия, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны сидеть по домам.

В тексте говорится, что до особого распоряжения необходимо «обязать соблюдать режим самоизоляции граждан» попадающих под указанные параметры.

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», - написано в распоряжении.

Напомним, что с 29 марта в КоАП РФ введен новый состав административного правонарушения – статья 14.8. Согласно новым изменениям, отказ потребителю в предоставлении товаров или услуг по причинам, связанным с возрастом, состоянием здоровья или ограничением жизнедеятельности, карается штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей для должностных и от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Причем по мнению юристов, никакие противоэпидемические меры (в случае если официально не введен режим ЧС) не могут противоречить федеральному законодательству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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