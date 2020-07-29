В Рязанской области помогут частным приютам для животных

29 Июль 2020 2020-07-29T21:56:55+03:00

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29 июля отвечая на вопрос рязанца о поддержке приютов для бездомных животных, глава региона Николай Любимов распорядился проработать этот вопрос.

По данным пресс-службы областного правительства, с 2021 года в регионе начнет работать закон о наделении муниципалитетов полномочиями по обращению с безнадзорными животными. На эти цели выделят субвенций из бюджета.

Губернатор поручил проработать и включить в законопроект меры поддержки для частных приютов, «которые уже сегодня добросовестно работают в этой сфере и планируют расширять свою деятельность».

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ИСТОЧНИК KP.RU