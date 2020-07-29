На личном приеме у рязанского губернатора подняли вопрос устаревшего аппарата МРТ
29 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов провел прием граждан в дистанционном режиме. Сразу два вопроса, из заданных главе региона, касались технической оснащенности медицинских учреждений.
Так Наталья Богданова сообщила, что аппарат МРТ в детской областной клинической больнице устарел и не позволяет проводить исследования на современном уровне. Любопытно, что вопрос женщина задавала, судя по всему, из кабинета главы рязанского минздрава Андрея Прилуцкого и ответ получила, тоже от него.
По словам профильного министра новый томограф поступит в лечебное учреждение 19 августа. Губернатор же поручил Прилуцкому контролировать процесс его установки.
Второй около медицинский вопрос касался необходимости приобретения автомобилей для городской детской поликлиники №1. По данным пресс-службы регионального кабмина в этом году планируется закупить 72 автомобиля для первичного звена. В том числе два транспортных средства для детской поликлиники.
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ИСТОЧНИК KP.RU