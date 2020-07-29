2020-07-29T11:24:23+03:00
Общество

Чиновники ответили жильцам разрушающегося рязанского дома

Учитывая историю Колхозной, 8, этот ответ больше походит на издевку
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Исходя из ответа администрации Рязани, из 66 аварийных домов по городу под расселение попали только 8. Один из них - на КолхознойИсходя из ответа администрации Рязани, из 66 аварийных домов по городу под расселение попали только 8. Один из них - на Колхозной
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Администрация Рязани ответила собственникам дома №8 по улице Колхозной, который, несмотря на ужасающее состояние, не включили в программу переселения из аварийного жилья. Учитывая историю противостояния людей живых и «бумажных», этот ответ выглядит откровенной издевкой.

Как и стоило ожидать, чиновники ткнули пальцем в тот факт, что дом был признан аварийным после 1 января 2017 года, а для включения в программу это должно было произойти раньше обозначенной даты. Именно поэтому из 66 аварийных домов по городу под расселение попали только 8.

«Мы очень надеемся на продление программы, в этом случае ваш дом будет включен в адресный перечень, так как он один из первых на очереди», - участливо добавил представитель городских властей.

Только вот Колхозную, 8 не признавали аварийной до знаковой даты именно по инициативе самой администрации, тогда как все основания – экспертные заключения и даже судебные решения – были еще в 2015-2016 годах. Теперь чиновники любезно предлагают маневренный фонд, где, по словам жильцов, условия ничем не лучше, а тарифы даже выше.

«Собственникам помещений предусмотрена выплата за изымаемые для муниципальных нужд земельные участки и объекты недвижимого имущества. Для уточнения всех интересующих вопросов вы можете обратиться в управление капитального строительства администрации города Рязани: 8 (4912) 29-78-37, вас обязательно проконсультируют», - известила администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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