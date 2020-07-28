2020-07-28T15:55:30+03:00
Общество

Елена Сорокина проехала по Московском району и дала ряд поручений

Она обратила внимание на ряд территорий у жилых домов и стелу «Превратим Рязань в город высокой культуры»
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Елена Сорокина проехала по Московском району и дала ряд поручений. Фото: администрация Рязани.Елена Сорокина проехала по Московском району и дала ряд поручений. Фото: администрация Рязани.
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28 июля глава администрации Рязани Елена Сорокина совершила объезд Московского района. По итогам этой поездки она дала ряд поручений Дирекции благоустройства города и префекту.

Одной из точек маршрута стал участок у дома №16к1 по улице Костячева. Он используется как парковка, в том числе для грузовиков и при этом неухожен.

«Активные жители ближайших домов попросили помочь в решении этого вопроса. Поручила в ближайшее время установить здесь металлические ограждения, окосить траву, проработать варианты дальнейшего использования зоны», - написала Елена Сорокина в Facebook.

Градоначальница обратила внимание на стелу «Превратим Рязань в город высокой культуры». Ее состояние оставляет желать лучшего. Елена Сорокина посчитала необходимым исправить ситуацию:

«Этот объект был установлен в прошлом веке, его необходимо обследовать на предмет аварийности и уже потом принимать определенные решения. Ржавчина и культура – вещи несовместимые», - высказалась глава городской администрации.

Также Елена Сорокина поручила окосить траву, убрать мусор, подстричь кустарники и вывезти древесные отходы с территории между домами №45 и №47 на Московском шоссе. Во дворе №11 по поручению сити-менеджера заменят ограждение контейнерной площадки (имеющаяся пострадала после возгорания) и восстановят изоляцию воздушной теплотрассы силами МУП «РМПТС».

Наконец, градоначальница высказалась по поводу сквера Белых журавлей, где ДБГ окашивает траву и обрезает кустарники:

«Поручила Дирекции оперативно вывезти древесные отходы. Рязанцы уже обращали внимание на эту территорию с просьбой тщательно следить за ее состоянием и своевременным вывозом мусора», - сообщила Елена Сорокина.

Она отметила, что создание максимально комфортных для горожан условий является важной задачей для администрации.

Елена Сорокина: «Ржавчина и культура – вещи несовместимые». Фото: администрация Рязани.

Елена Сорокина: «Ржавчина и культура – вещи несовместимые». Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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