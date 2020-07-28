Центр Рязани объявили историческим поселением, взяв под охрану

28 Июль 2020 2020-07-28T14:38:38+03:00

На фото из научно-проектной документации - улица Щедрина, ландшафт которой также требует защиты.

Сохранять хотят как конкретные объекты, так и ландшафт. При строительстве, реконструкции зданий, принятии градостроительных документов нужно будет согласование госинспекции

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Центр Рязани включен в перечень исторических поселений регионального значения. Документ, устанавливающий границы и предмет охраны, утвержден 28 июля на заседании областного правительства.

В исторический центр войдут территории, сложившиеся в результате реализации Генплана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект. Это около 2,3% от всей территории города, пояснил во время заседания начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев.

Предмет охраны – это археологический культурный слой, объекты культурного наследия, исторически ценные градоформирующие объекты, историческая планировочная структура, исторический природный и культурный ландшафт, основные панорамы, а также другие компоненты исторического облика города.

По словам Зайцева, особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении заключается в том, что строительство и реконструкция зданий возможна только при его согласовании с инспекцией архитектурного облика. Согласовывать также нужно будет проекты Генплана, Правил землепользования и застройки.

- С одной стороны, мы сохраним для потомков историческое пространство в Рязани, с другой стороны, не остановим жизнь и развитие исторического центра, - прокомментировал изменения губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, в городе «очень много было выкуплено в прежние годы старых деревянных домов», и в этих случаях предстоит

- Надеюсь мы сможем поработать с застройщиками, чтобы они нашли решения, приемлемые и для себя, и для города с архитектурно-ландшафтной точки зрения, - сказал Любимов. - Нужно будет по регламентам много вопросов снимать, потому что они большие деньги в свое время потратили. Негоже, если будут пустыри зарастающие. Негоже, если выкупленные дома будут разрушаться или гореть. Для таких решений нужно создать совещательный орган, - предложил Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU