Инспекция ОКН: исторические здания Рязани будут защищены от сноса
Инспекция по охране объектов культурного наследия пообещала, что в ближайшее время областное правительство примет постановление о включении исторического центра Рязани в перечень исторических поселений. Таков был ответ на призыв к губернатору: «Сохраните деревянную Рязань!».
- Исторические здания, не являющиеся объектами культурного наследия, будут защищены от сноса, - заверили в инспекции.
С проектом постановления и всеми приложениями к нему можно ознакомиться на сайте исполнительного органа власти. Научно-проектная документация - здесь.
Ранее мы сообщали, что новый документ призван регулировать застройку по типам домов, их высоте, оформлению фасадов. Предметом охраны являются также «точки видовых раскрытий», то есть ключевые виды. Регламенты в случае их принятия должны будут учитываться Правилами застройки и Генпланом города.
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ИСТОЧНИК KP.RU