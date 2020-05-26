2020-05-26T16:49:33+03:00
Общество

Инспекция ОКН: исторические здания Рязани будут защищены от сноса

Орган исполнительной власти ждет принятия постановления областным правительством
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На фото из научно-проектной документации - улица Щедрина, вид которой также требует защиты.На фото из научно-проектной документации - улица Щедрина, вид которой также требует защиты.
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Инспекция по охране объектов культурного наследия пообещала, что в ближайшее время областное правительство примет постановление о включении исторического центра Рязани в перечень исторических поселений. Таков был ответ на призыв к губернатору: «Сохраните деревянную Рязань!».

- Исторические здания, не являющиеся объектами культурного наследия, будут защищены от сноса, - заверили в инспекции.

С проектом постановления и всеми приложениями к нему можно ознакомиться на сайте исполнительного органа власти. Научно-проектная документация - здесь.

Ранее мы сообщали, что новый документ призван регулировать застройку по типам домов, их высоте, оформлению фасадов. Предметом охраны являются также «точки видовых раскрытий», то есть ключевые виды. Регламенты в случае их принятия должны будут учитываться Правилами застройки и Генпланом города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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