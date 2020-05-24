2020-05-24T18:15:09+03:00
Общество

Почему в центре Рязани спешат снести деревянные дома

Тем временем губернатор Николай Любимов все никак не подпишет документ, запрещающий это делать
Иван АНТОНОВ
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Андрей Петруцкий и Игорь Кочетков обращаются к губернатору. Фото: сообщество ВООПиК ВКонтакте.Андрей Петруцкий и Игорь Кочетков обращаются к губернатору. Фото: сообщество ВООПиК ВКонтакте.
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Власти Рязани согласовали снос деревянного дома №62 на улице Свободы в историческом центре города. Здание, построенное в начале ХХ века, имело выразительные наличники окон в стиле модерн.

Как рассказал «КП-Рязань» один из активистов-градозащитников Андрей Петруцкий, ранее дом принадлежал двум врачам, которые его выкупили для организации медицинского бизнеса. Затем «нищие» эскулапы его продали новому собственнику, который решил его снести.

- У рязанских властей нет, к сожалению, четкого плана как сохранять уникальные деревянные дома Рязани, - заявил Петруцкий. - Их вполне устраивают пустыри в центре города, огороженные заборами. Но дорогая земля в историческом центре города не может служить основанием для уничтожения исторически ценных градоформирующих домов.

Также градозащитник заострил внимание на том, что «одним росчерком пера губернатор может спасти многие деревянные дома Рязани, которые не являются памятниками, но ценны как элементы градостроительной среды». Активист отметил, что на столе Николая Любимова лежит разработанный московским институтом Гипрогор на средства регионального бюджета проект «Историческое поселение город Рязань».

Согласного этому документу весь исторический центр Рязани подлежит регулированию новой застройки по типам домов и их высоте, а также оформлению фасадов. Наиболее выразительные из них, включая сталинский период, включены в перечень ценных градоформирующих объектов – снос их запрещается. В случае «утраты» на этом месте придется строить точно такой же дом. Регламенты исторического поселения должны учитываться в Правилах застройки и генплане города.

- Лишь в этом случае анархии архитектурных безобразий по строительству в историческом центре будет положен конец, - подчеркнул Петруцкий.- Строительное лобби сильнейшем образом препятствует принятию этого документа, который прописан в рамках федерального закона ФЗ-73.

Поэтому дом 62 на улице Свободы так спешно снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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