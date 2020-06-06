Любимов: Я поддерживаю идею исторического поселения в центре Рязани, но строить там можно

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:42:30+03:00

Губернатор Любимов поддерживает идею создания исторического поселения в центре Рязани, но это не значит, что строить там будет нельзя. Фото: сообщество ВООПиК ВКонтакте.

Губернатор считает, что нельзя сравнивать город и «Есенинскую Русь», но какие-то ограничения нужны

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5 июня губернатор Николай Любимов во время совещания с банкирами и застройщиками признался, что у многих строительных компаний есть участки в историческом центре Рязани.

— Я поддерживаю идею придать статус центру города – историческое поселение, но это не значит, что там ничего нельзя будет строить, — заявил Любимов. — Не будет так, как в пределах объекта «Есенинская Русь». Это другое. Тем не менее, ограничения нужны, чтобы потом нашим детям и внукам все смотрели в глаза, не отводя их.

Любимов еще раз подчеркнул, что власти «не собираются запрещать строить в центре».

— Мы хотим сохранить облик центральных улиц, домов, которые сохранились и их можно будет реконструировать и даже воссоздавать. Это наш город, наше будущее, и оно должно иметь облик, который связан с историей, — сказал губернатор.

Отметим, что деревянные дома в центре Рязани власти и застройщики спешат снести потому, что на столе у губернатора якобы лежит бумага, которую он не торопится подписать. Речь идет как раз об историческом поселении (читать подробнее).

Напомним, в конце мая 2020 года, в годовщину юбилея Великой Победы в Рязани снесли дом №14 по улице Садовой. Именно там проживал советский писатель Константин Симонов (читать подробнее). Рядом стоял дом №10 – и он тоже попал под снос.

Позже городские чиновники заявили, дескать, все по закону, а «дом Симонова» - не памятники (читать подробнее).

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По мнению журналиста и блогера, полноценную акцию градозащитники провести не могут (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU