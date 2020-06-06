Любимов: Я поддерживаю идею исторического поселения в центре Рязани, но строить там можно
5 июня губернатор Николай Любимов во время совещания с банкирами и застройщиками признался, что у многих строительных компаний есть участки в историческом центре Рязани.
— Я поддерживаю идею придать статус центру города – историческое поселение, но это не значит, что там ничего нельзя будет строить, — заявил Любимов. — Не будет так, как в пределах объекта «Есенинская Русь». Это другое. Тем не менее, ограничения нужны, чтобы потом нашим детям и внукам все смотрели в глаза, не отводя их.
Любимов еще раз подчеркнул, что власти «не собираются запрещать строить в центре».
— Мы хотим сохранить облик центральных улиц, домов, которые сохранились и их можно будет реконструировать и даже воссоздавать. Это наш город, наше будущее, и оно должно иметь облик, который связан с историей, — сказал губернатор.
Отметим, что деревянные дома в центре Рязани власти и застройщики спешат снести потому, что на столе у губернатора якобы лежит бумага, которую он не торопится подписать. Речь идет как раз об историческом поселении (читать подробнее).
Напомним, в конце мая 2020 года, в годовщину юбилея Великой Победы в Рязани снесли дом №14 по улице Садовой. Именно там проживал советский писатель Константин Симонов (читать подробнее). Рядом стоял дом №10 – и он тоже попал под снос.
Позже городские чиновники заявили, дескать, все по закону, а «дом Симонова» - не памятники (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Илья Варламов: Деревянные дома в Рязани сносят с периодичностью раз в неделю
По мнению журналиста и блогера, полноценную акцию градозащитники провести не могут (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU