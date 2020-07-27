Дать имя новому крытому катку в Рязани может любой человек
Областной минспорт объявил конкурс на лучшее название для нового крытого ледового катка в Рязани. Спортивный объект, напомним, возводится на улице Шевченко.
Для участников подготовили специальные анкеты, куда нужно вписать свои данные, вариант названия и объяснить, почему он подходит лучше всего. Заполненные анкеты принимаются до 3 августа по электронной почте kdm62@mail.ru.
На вопросы минспорт готов ответить по телефону 8 (4912) 27-26-49.
- Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте minsport.ryazangov.ru. Победителю будет вручен памятный приз, - пообещали организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU