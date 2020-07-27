2020-07-27T13:38:56+03:00
Общество

Дать имя новому крытому катку в Рязани может любой человек

До 3 августа минспорт принимает варианты названия и обещает наградить победителя
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Областной минспорт объявил конкурс на лучшее название для нового крытого ледового катка в Рязани. Спортивный объект, напомним, возводится на улице Шевченко.

Для участников подготовили специальные анкеты, куда нужно вписать свои данные, вариант названия и объяснить, почему он подходит лучше всего. Заполненные анкеты принимаются до 3 августа по электронной почте kdm62@mail.ru.

На вопросы минспорт готов ответить по телефону 8 (4912) 27-26-49.

- Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте minsport.ryazangov.ru. Победителю будет вручен памятный приз, - пообещали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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