«Какая ценность этой площадки?» Напротив манежа «Юность» начинается строительство крытого катка

Вокруг сквера, расположенного напротив манежа «Юность», рабочие установили забор. В ближайшее время детскую площадку со всем спортивным оборудованием передадут «Юности», а те ее «где-нибудь установят». Об этом «Комсомолке» рассказал представитель компании.

Жители ратуют за сохранение площадки под открытым небом. Если ее застроят, то зеленых зон тут не останется вовсе.

Застраивать проблемный участок будет ПК «Квант», которые уже строили в Рязани перинатальный центр, БСМП и другие объекты.

Многие годы здесь занимались и студенты со школьниками, приходившие из близлежащих учебных заведений.

— Ну какую ценность представляет эта площадка? — спрашивает руководитель проектной организации (по всей видимости, директор ООО «Квант-Проект» Юрий Ночуйкин – Ред.). Вот приходила женщина, живет здесь, вот ей не нравится эта площадка, мешает, доставляет ей неудобства - дети якобы бегают с мячом, шумят. А у нее угловая квартира. Поэтому не все рады, что площадка здесь стоит.

На плоащадке десятки турников, вкопанных еще в советские годы, и поле для игры в футбол, вокруг и поперек которого трусят любители пробежек на улице.

Напомним, на месте детской площадки власти города решили построить здание с несущими железобетонными конструкциями и искусственным льдом. Площадь хоккейного поля – не менее 1,5 тысяч кв. метров, а трибуны должны вмещать 200 человек. В проекте: универсальный, тренажерный и хореографический залы, душевые и прочее. То есть это большой полноценный спорткомплекс (читать подробнее).

Напротив "Юности" всегда оживленно.

Но скоро нанется очередная стройка, вопреки мнению жителей.

План размещения будущего крытого катка.

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