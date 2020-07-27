В Рязани чиновников наказали за просадку асфальта на Первомайском проспекте
Областная прокуратура обратилась в Железнодорожный суд Рязани с иском к городскому управлению благоустройства. Если его удовлетворят, чиновники администрации должны будут организовать ремонт дороги на Первомайском проспекте.
На одном из участков, пожалуй, главного объекта улично-дорожной сети выявили просадку дорожного полотна, которая не проходит по ГОСТу. В результате управление благоустройства оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Интересно, что параллельно в Советском районном суде рассматриваются аналогичные иски по другим объектам – в районе Кремля, Лесопарка, по улицам Грибоедова, Горького и Скоморошинской. Там требуется устранить выбоины.
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ИСТОЧНИК KP.RU