2020-07-27T10:39:34+03:00
Общество

В Рязани чиновников наказали за просадку асфальта на Первомайском проспекте

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дорогу в центре города
Антон КОНОВАЛОВ
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Областная прокуратура обратилась в Железнодорожный суд Рязани с иском к городскому управлению благоустройства. Если его удовлетворят, чиновники администрации должны будут организовать ремонт дороги на Первомайском проспекте.

На одном из участков, пожалуй, главного объекта улично-дорожной сети выявили просадку дорожного полотна, которая не проходит по ГОСТу. В результате управление благоустройства оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Интересно, что параллельно в Советском районном суде рассматриваются аналогичные иски по другим объектам – в районе Кремля, Лесопарка, по улицам Грибоедова, Горького и Скоморошинской. Там требуется устранить выбоины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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