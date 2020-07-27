Рязанцы, закурив, «подорвали» два гаражных бокса
В Спасском районе судятся из-за ЧП в гаражном кооперативе. 5 марта 2020 года в одном из боксов произошел взрыв, который разрушил заодно и соседний бокс.
Иск обращен к хозяину и арендатору гаража, где, собственно, все и случилось. Предполагается, что мужчины закурили внутри и в условиях «излишней концентрации топливно-воздушной смеси» спровоцировали взрыв.
«В результате взрыва частично обрушилась кирпичная кладка, полностью пришли в негодность железобетонные плиты, проводка и крыша», - так описаны в исковом заявлении последствия для гаража истца.
Добровольно возмещать ущерб ответчики отказались. Районный суд сообщает, что дело назначено к слушанию.
По всей видимости, речь идет об инциденте на Куйбышевском шоссе в Рязани. Тогда в результате ЧП пострадали трое мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU