2020-03-05T18:28:10+03:00
Происшествия

В минздраве рассказали о состоянии жертв обрушения гаража в Рязани

Пострадавших госпитализировали с ушибами и ожогами
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
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Все трое пострадавших при обрушении гаража в Рязани находятся в состоянии средней тяжести. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в областном министерстве здравоохранения.

По имеющейся информации, в стационар поместили мужчин 27, 37 и 44 лет. Медики диагностировали у них ожоги и ушибы и оказывают необходимую помощь.

Напомним, информация о ЧП в гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе поступила в МЧС днем 5 марта. На место выезжали 12 единиц техники и 41 человек, включая сотрудников противопожарной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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