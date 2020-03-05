В минздраве рассказали о состоянии жертв обрушения гаража в Рязани

5 Март 2020 2020-03-05T18:28:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Все трое пострадавших при обрушении гаража в Рязани находятся в состоянии средней тяжести. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в областном министерстве здравоохранения.

По имеющейся информации, в стационар поместили мужчин 27, 37 и 44 лет. Медики диагностировали у них ожоги и ушибы и оказывают необходимую помощь.

Напомним, информация о ЧП в гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе поступила в МЧС днем 5 марта. На место выезжали 12 единиц техники и 41 человек, включая сотрудников противопожарной службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU