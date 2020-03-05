В минздраве рассказали о состоянии жертв обрушения гаража в Рязани
Все трое пострадавших при обрушении гаража в Рязани находятся в состоянии средней тяжести. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в областном министерстве здравоохранения.
По имеющейся информации, в стационар поместили мужчин 27, 37 и 44 лет. Медики диагностировали у них ожоги и ушибы и оказывают необходимую помощь.
Напомним, информация о ЧП в гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе поступила в МЧС днем 5 марта. На место выезжали 12 единиц техники и 41 человек, включая сотрудников противопожарной службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU