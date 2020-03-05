В Рязани три человека госпитализированы в результате обрушения гаража

5 Март 2020 2020-03-05T17:24:24+03:00

ЧП в гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе в Рязани. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

На место выехали 12 единиц техники и 41 человек

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В гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе в Рязани обрушился один из боксов. В результате госпитализированы три человека, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о случившемся поступила в 14.33. На место происшествия выехали 12 единиц техники и 41 человек, в том числе 3 единицы техники и 13 человек личного состава противопожарной службы.

Информация о причинах обрушения и состоянии пострадавших уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU