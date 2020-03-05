В Рязани три человека госпитализированы в результате обрушения гаража
В гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе в Рязани обрушился один из боксов. В результате госпитализированы три человека, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Информация о случившемся поступила в 14.33. На место происшествия выехали 12 единиц техники и 41 человек, в том числе 3 единицы техники и 13 человек личного состава противопожарной службы.
Информация о причинах обрушения и состоянии пострадавших уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU