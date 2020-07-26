В Рязанской области пропал 79-летний мужчина

26 Июль 2020 2020-07-26T13:15:47+03:00

Его местонахождение неизвестно уже третьи сутки

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В Рязанской области ищут мужчину из города Спас-Клепики, пропавшего 24 июля, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Михалев Владимир Александрович 1941 года рождения был одет в черную вязаную шапку, серую кофту, серые штаны, черные резиновые тапочки.

Приметы: рост около 160 сантиметров, нормального телосложения, лысый, глаза серые. По иформации волонтеров, пропавший нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

«Лиза Алерт» просит всех, кто видел Владимира Александровича или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщать об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU