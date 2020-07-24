24 Июль 2020 2020-07-24T17:07:35+03:00

К реконструкции моста на улице Ленина в Рязани приступят в августе.

Первый ее этап пройдет в 2020 году, второй – в 2021

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В августе 2020 года в Рязани начнется первый этап реконструкции моста на улице Ленина. Об этом сообщил замначальника Дирекции благоустройства города Алексей Муковнин телекомпании «Город».

«Работы по второму этапу будут продолжены в следующем году», - добавил Муковнин.

Что войдет в первый, а что – во второй этап, власти пока не уточняют. Проект ждет утверждения, после чего предстоит выбрать подрядчика.

Напомним, реконструкцию оценили в 170 млн рублей. Работы займут около 10 месяцев, причем часть этого времени будет сопряжена с ограничением и даже закрытием движения по мосту.

В середине июля сооружение, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение, оснастили водостоком.

ИСТОЧНИК KP.RU