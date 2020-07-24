К реконструкции моста на улице Ленина в Рязани приступят в августе
В августе 2020 года в Рязани начнется первый этап реконструкции моста на улице Ленина. Об этом сообщил замначальника Дирекции благоустройства города Алексей Муковнин телекомпании «Город».
«Работы по второму этапу будут продолжены в следующем году», - добавил Муковнин.
Что войдет в первый, а что – во второй этап, власти пока не уточняют. Проект ждет утверждения, после чего предстоит выбрать подрядчика.
Напомним, реконструкцию оценили в 170 млн рублей. Работы займут около 10 месяцев, причем часть этого времени будет сопряжена с ограничением и даже закрытием движения по мосту.
В середине июля сооружение, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение, оснастили водостоком.
ИСТОЧНИК KP.RU