На мосту напротив рязанского цирка начался монтаж водоотводных труб

16 Июль 2020 2020-07-16T15:59:51+03:00

Перекрывать движение на время работ не будут. Фото: Константин МОГИЛИН

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На Лыбедском мосту, расположенном напротив рязанского цирка, начался монтаж водоотводных труб. Это временное решение, по словам представителя подрядчика, поможет предотвратить появление луж на проезжей части и избежать дальнейшего разрушения сооружения.

Также, на площадке нам рассказали, что работы не повлияют на движение по мосту транспорта, его по улице Ленина перекрывать не станут.

Водоотвод поможет предотвратить дальнейшее разрушение моста.Фото: Константин МОГИЛИН

Напомним, что еще в 2012 году из-за ливней основание моста подмыло, и часть его свода обрушилась. Тогда провал грунта засыпали и забетонировали, а в мае 2018 года городские власти приняли решение о реконструкции сооружения.

После ремонта под мостом появятся два арочных прохода, которые соединят две части Лыбедского бульвара.

На место работ привезли трубы необходимого диаметра.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU