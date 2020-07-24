2020-07-24T16:46:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани воспитательница детского садика заболела COVID-19

Женщина проработала в одной из дежурных групп три дня
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 июля, стало известно, что воспитательница детского садика №27 города Рязани заболела COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудница работала в одной из открывшихся дежурных групп с 15 по 17 июля. С 20 июля она ушла в отпуск, после чего у женщины поднялась температура. Взятый тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

В администрации отмечают, что работа дежурной группы проводилась с соблюдением всех мер предосторожности. В настоящее время выявлены все лица, контактировавшие с заболевшей, проведена дезинфекция, взяты анализы на коронавирус. Группа, в которой работала воспитательница, временно закрыта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани на 24 июля: 36 заболевших и один скончавшийся

Оперативный штаб обновил данные по Рязанской области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области заморозили инвестпроект на 9 млрд рублей
К реконструкции моста на улице Ленина в Рязани приступят в августе
В Рязани воспитательница детского садика заболела COVID-19
Сергея Карабасова будут судить в Рязани
За ремонтом теплосетей на Первомайском проспекте в Рязани можно будет следить онлайн
Захар Прилепин: Мы беремся за реальные дела, которые сделают жизнь рязанцев лучше
Львиную долю новых случаев коронавируса взяла на себя Рязань
Коронавирус в Рязани на 24 июля: 36 заболевших и один скончавшийся
На шесть маршрутов в Рязани пустят дополнительные троллейбусы
Несмотря на ограничения, фестиваль «Небо России» все же состоится
Рязанская ГИБДД рассказала о порядке замены просроченных прав
На темном участке М5 в Рязанской области погиб пешеход
В домах на 9 улицах Рязани отключат горячую воду
Десять рязанских чиновников и депутатов ответят в суде за распространение ложных сведений
В Рязани главный по транспорту полюбовался на мусор на конечных остановках
В Рязанский областной суд ищут заместителя председателя
Николай Любимов: Права 180 обманутых дольщиков будут восстановлены
В рязанском райцентре Михайлов пропал парень высокого роста
Рязанская ГИБДД проведет скрытое патрулирование на федеральных трассах
Рязанская область получит 50 млн рублей на выплаты безработным
В Рязгордуме обсудили отмену левого поворота на Куйбышевском шоссе
Уровень воды в Оке в районе Рязани пятый день ставит рекорды
«Свекольные мундиры» провели рейд в рязанском транспорте
По делу директора рязанского МП следователи нашли дополнительные эпизоды