В Рязани воспитательница детского садика заболела COVID-19

24 Июль 2020 2020-07-24T16:46:28+03:00

Женщина проработала в одной из дежурных групп три дня

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В пятницу, 24 июля, стало известно, что воспитательница детского садика №27 города Рязани заболела COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудница работала в одной из открывшихся дежурных групп с 15 по 17 июля. С 20 июля она ушла в отпуск, после чего у женщины поднялась температура. Взятый тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

В администрации отмечают, что работа дежурной группы проводилась с соблюдением всех мер предосторожности. В настоящее время выявлены все лица, контактировавшие с заболевшей, проведена дезинфекция, взяты анализы на коронавирус. Группа, в которой работала воспитательница, временно закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU