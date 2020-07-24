Коронавирус в Рязани на 24 июля: 36 заболевших и один скончавшийся

24 Июль 2020 2020-07-24T12:30:50+03:00

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В пятницу, 24 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил статистические данные по Рязанской области.

За сутки вирусом в регионе заразились 36 человек, один человек скончался. Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 6094 человек, скончавшихся – 27 человек.

Еще 32 положительных теста находятся на подтверждении – вместе с ними общее число случаев COVID-19 составляет 6126.

Переболели вирусом и уже поправились 5608 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU