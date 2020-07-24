2020-07-24T13:17:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Львиную долю новых случаев коронавируса взяла на себя Рязань

Еще два населенных пункта нанесли на карту пандемии – там зарегистрированы первые заражения
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24 июля появились новые данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Обращают на себя внимание сразу два факта: львиную долю новых случаев заражения взяла на себя Рязань, а общий прирост (+32 заболевших) при этом минимальный с конца апреля.

В областном центре, если верить официальной статистике, разом выявили 25 человек с COVID-19 (притом днем ранее их было необычно мало – всего 4). В остальных населенных пунктах, где произошли изменения, прибавилось строго по одному человеку с положительным тестом. В их числе две новые точки на карте пандемии – Сумбулово (Спасский район) и Шевали-Майданы (Сасовский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 23 июля:

в г. Рязани выявлено 3112 случаев (+25)

В Рязанском районе – 281 (+1) (Высокое – 4 (+1));

Рыбное – 168 (+1);

Сасово – 119 (+1);

В Клепиковском районе – 115 (+1) (Тума – 42 (+1));

Спасском – 86 (+1) (Сумбулово – 1 (+1));

В Сасовском районе – 37 (+1) (Шевали-Майданы – 1 (+1));

с. Захарово – 20 (+1);

ИСТОЧНИК KP.RU

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