2020-07-23T13:41:05+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса: в Ряжске новых заболевших больше, чем в Рязани

Опергруппа при областном правительстве представила удивительные данные о распространении COVID-19
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Опергруппа при правительстве Рязанской области представила удивительные данные о распространении COVID-19.Опергруппа при правительстве Рязанской области представила удивительные данные о распространении COVID-19.
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23 июля опергруппа при правительстве Рязанской области опубликовала свежие данные о распространении коронавирусной инфекции. На этот раз они, мягко говоря, необычные. Впервые за все время в Рязани зафиксирован не максимальный прирост заболевших: здесь четыре новых положительных теста из 36 по региону, тогда как, например, в Ряжске – пять.

Еще по три случая заражения COVID-19, если верить официальной статистике, выявили в Касимове, Рыбном и Михайлове. Кроме того, на карте пандемии появились еще пять населенных пунктов: Воружка (Шиловский район), Гришино (Клепиковский район), Комаревка (Михайловский район), Кривая Лука (Шацкий район), Агломазово (Сасовский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 22 июля:

- Рязань - 3087 случаев (+4);

- Рязанский район – 280 (+1) (Дядьково – 27 (+1));

- Ряжск – 183 (+5);

- Касимов — 169 (+3);

- Рыбное – 167 (+3);

- Новомичуринск – 135 (+1);

- Шиловский район – 127 (+1) (Воружка – 1 (+1));

- Сасово – 118 (+2);

- Клепиковский район – 114 (+1) (Гришино – 1 (+1));

- Касимовский район – 104 (+4) (Большой Кусмор – 3 (+2), Погост – 2 (+1), Сосновка – 2 (+1));

- Михайловский район – 101 (+2) (Виленка – 5 (+1), Комаревка – 1 (+1));

- Михайлов – 77 (+3)

- Пронский район – 43 (+1) (Береговая Погореловка – 2 (+1));

- Шацкий район – 39 (+1) (Кривая Лука – 1 (+1));

- Сасовский район – 36 (+3) (Фроловское – 3 (+1), Демушкино – 2 (+1), Агломазово – 1 (+1));

- Старожилово – 36 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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