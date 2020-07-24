Несмотря на ограничения, фестиваль «Небо России» все же состоится

24 Июль 2020 2020-07-24T12:01:13+03:00

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В пятницу, 24 июля, официальная группа фестиваля «Небо России» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что региональная федерация воздухоплавания начала активную подготовку к фестивалю. Мероприятие намечено на 13-16 августа.

Отметим, что в этом году всероссийская федерация воздухоплавания из-за коронавируса вынуждена была отказаться от проведения любых официальных спортивных мероприятий. Именно поэтому запланированный изначально в рамках «Неба России» чемпионат Центрального федерального округа не состоится. Но организаторы нашли выход – чтобы привлечь на фестиваль команды из других городов, было решено объявить Рязанские воздушные игры (неофициальное соперничество пилотов в мастерстве). Основной площадкой проведения фестиваля станет пойма Оки от села Коростово до села Алеканово.

Предполагается, что в Воздушных играх примут участие порядка 10 команд из разных регионов России. Организаторы мероприятия обещают опубликовать более подробную программу после 3 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU