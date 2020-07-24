В домах на 9 улицах Рязани отключат горячую воду

24 Июль 2020 2020-07-24T10:06:10+03:00

Профилактические работы продлятся с 27 июля по 9 августа

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С 27 июля в Рязани пройдет очередная волна отключений горячей воды из-за профилактических работ перед новым отопительным сезоном. Она затронет 38 зданий на улицах МОГЭС, Весенней, Вокзальной, Дзержинского, 3-м переулке МОГЭС, Пожарном переулке, Московском шоссе, Первомайском проспекте и площади Димитрова.

Горячее водоснабжение на перечисленных ниже объектах планируется восстановить 9 августа.

- ул. МОГЭС, д. 11 (д/сад №10), д. 14, д. 16, д. 28, д. 30;

- ул. Первомайский проспект, д. 61 (школа №13), д. 27б, д. 31, д. 55, д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 61, д. 64, д. 64 корп. 1, д. 64 корп. 2, д. 64 корп. 3, д. 66 корп. 2, д. 68/2;

- ул. 3-й переулок МОГЭС, д. 3;

- ул. Весенняя, д. 5;

- ул. Вокзальная, д. 7, д. 22, д. 26, д. 26а, д. 28, д. 38, д. 42, д. 89, д. 91, д. 97, д. 99, д. 101;

- ул. Дзержинского, д. 11;

- площадь Димитрова, д. 2, д. 3, д. 3в;

- ул. Московское шоссе, д. 18;

- ул. Пожарный переулок, д. 1.

Ранее «Комсомолка» публиковала полные графики отключения ГВС на лето 2020 года. С ними можете ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU