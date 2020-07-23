В Рязгордуме обсудили отмену левого поворота на Куйбышевском шоссе

23 Июль 2020 2020-07-23T16:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы, которое прошло 23 июля, депутаты живо обсудили эксперимент по отмене левого поворота на одном из участков Куйбышевского шоссе.

Депутат Галина Трушина продемонстрировала жалобы предпринимателей, чьи права якобы были ущемлены в ходе временной реформы дорожного движения. Поведение Трушиной не вызвало удивления народных избранников - как в этом месте расположен завод "Теплоприбор", входящий в ФПГ "Инвест".

Одновременно с этим и.о. начальника управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, пропускная способность дороги увеличилась на 10%. Автомобилисты, которые выезжают из города новой схемой довольны.

Как и доволен ей и депутат Дмитрий Панкин, рассказавший нашему изданию о ходе этого заседания:

- Эта дорога в дальнейшем разветвляется сразу на три, - отметил Панкин. - По ней выезжает весь пригород плюс те, кто едет на Шилово, Ряжск и Скопин. В качестве альтернативы можно было бы сделать так: отменить левый поворот в теплое время года, а с октября по апрель налево поворачивать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU