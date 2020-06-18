На Куйбышевском шоссе на месяц изменят движение транспорта

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:09:27+03:00

На участке Куйбышевского шоссе с 10 июля будет временно изменено движение транспорта. Фото: администрация Рязани.

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С 10 июля на участке Куйбышевского шоссе от улицы Горького до разворотного круга троллейбусов №№6, 12, 13, 17 (дом №31д) по направлению к поселку Соколовка исключат левоповоротные маневры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Сделано это будет в тестовом режиме для «обеспечения безопасности дорожного движения и для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети».

Пока нововведения запланированы на один месяц, но если новая схема улучшит дорожную обстановку, действовать они будут на постоянной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU