На Куйбышевском шоссе на месяц изменят движение транспорта
С 10 июля на участке Куйбышевского шоссе от улицы Горького до разворотного круга троллейбусов №№6, 12, 13, 17 (дом №31д) по направлению к поселку Соколовка исключат левоповоротные маневры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Сделано это будет в тестовом режиме для «обеспечения безопасности дорожного движения и для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети».
Пока нововведения запланированы на один месяц, но если новая схема улучшит дорожную обстановку, действовать они будут на постоянной основе.
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ИСТОЧНИК KP.RU