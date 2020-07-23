Окский заповедник в Рязанской области сильно пострадал от непогоды

23 Июль 2020 2020-07-23T09:07:38+03:00

Бороться с последствиями мешает скудное финансирование, а старая техника ломается прямо в лесу

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Окский биосферный заповедник в Рязанской области сильно пострадал от непогоды. 14 июля в юго-восточной части Мещёрской низменности ураган вызвал смерч, погубивший часть заповедного леса, а спустя неделю об «очень серьезном ущербе» высказалась администрация государственного учреждения.

- Затронута вся территория заповедника, но полностью оценить ущерб мы сможем только по космическим снимкам. Сейчас практически все дороги завалены, проехать никуда невозможно. Мы обследуем заповедник с квадрокоптера и картина неутешительная. Лес вывален как-то "полосами" — местами сплошные завалы, а местами всё нормально — таковы следы ураганных вихрей, - рассказал заместитель директора Алексей Панков.

Деревьями завалены практически все дороги. Фото: Окский государственный биосферный заповедник

По словам Панкова, все инспекторы заповедника заняты расчисткой дорог и просек, и все это в условиях «крайне скудного финансирования», когда приходится считать каждую копейку, каждый литр бензина для техники.

- . В настоящее время мы оцениваем размер нанесённого ущерба и готовим запрос в Министерство природных ресурсов на дополнительное финансирование для ликвидации последствий урагана. Ситуация тяжелая, техника довольно старая и постоянно ломается прямо в лесу, - продолжает руководитель.

Ситуация с финансированием у заповедника тяжелая, техника старая и постоянно ломается прямо в лесу. Фото: Окский государственный биосферный заповедник

Люди, скованные техническими и финансовыми возможностями, продолжают делать свое дело, как и их коллеги в других особо охраняемых природных территориях, где ситуация ничем не отличается.

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ИСТОЧНИК KP.RU