В пострадавшем от урагана рязанском поселке ввели режим ЧС

16 Июль 2020 2020-07-16T12:15:38+03:00

В пострадавшем от урагана рязанском поселке Болонь ввели режим ЧС. Фото: 62.mchs.gov.ru

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В Рязанской области из-за разрушительных последствий урагана ввели режим чрезвычайной ситуации в Болонском сельском поселении (Клепиковский район). Как сообщает ГУ МЧС по региону, такое решение принято на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Это позволит максимально эффективно использовать финансовые средства и в кротчайший срок провести аварийно-спасательные работы», - пояснили в ведомстве.

В поселке Болонь Клепиковского района устраняют разрушительные последствия урагана. Фото: 62.mchs.gov.ru

В самом поселке Болонь из-за ветра пострадала кровля 24 жилых домов (18 многоквартирных и 6 частных). Общая площадь повреждений, по официальным данным, составила более 12 тысяч квадратных метров.

В поселке Болонь Клепиковского района устраняют разрушительные последствия урагана. Фото: 62.mchs.gov.ru

Губернатор Николай Любимов поручил финансово-экономическому блоку областного правительства помочь максимально оперативно восстановить жилье.

В поселке Болонь Клепиковского района устраняют разрушительные последствия урагана. Фото: 62.mchs.gov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU