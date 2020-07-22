В ДТП на улице Дзержинского в Рязани пострадали двое

22 Июль 2020 2020-07-22T18:08:56+03:00

22 июля на улице Дзержинского в Рязани случилась авария, в которой пострадали два человека. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

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22 июля на улице Дзержинского в Рязани случилась авария, в которой пострадали два человека. Поучаствовали в нем две легковушки - Mazda и Alpha Romeo.

По предварительной информации областного ГИБДД, столкновение совершил Alpha Romeo, который поворачивал направо на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола. Управлял автомобилем итальянской марки 55-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

В результате ДТП пострадали водитель Alpha Romeo и его 59-летняя пассажирка.

Alpha Romeo управлял житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU