В ДТП на улице Дзержинского в Рязани пострадали двое
22 июля на улице Дзержинского в Рязани случилась авария, в которой пострадали два человека. Поучаствовали в нем две легковушки - Mazda и Alpha Romeo.
По предварительной информации областного ГИБДД, столкновение совершил Alpha Romeo, который поворачивал направо на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола. Управлял автомобилем итальянской марки 55-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.
В результате ДТП пострадали водитель Alpha Romeo и его 59-летняя пассажирка.
Alpha Romeo управлял житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Фото: ГИБДД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU