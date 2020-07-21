В среду, 22 июля, не будет воды в детсаду и в нескольких домах Рязани

21 Июль 2020 2020-07-21T18:59:52+03:00

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22 июля будет отключена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по улице Фирсова областного центра. Люди не смогут в полной мере воспользоваться всеми благами цивилизации в домах 4 корпус 1, 6, 8, 10, 12, 12 корпус 1. Не будет воды и в 91 детском саду, который расположен в доме 6 корпус 1 по этой же улице.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ, проводимыми МП «Водоканал города Рязани».

Напомним также, что с 08.00 22.07.2020 г. до 20.00 24.07.2020 г. будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению г. Рязани во все дома по пяти улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU