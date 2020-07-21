22 июля отключат газ на нескольких улицах Рязани

21 Июль 2020 2020-07-21T18:42:45+03:00

Это связано с проведением работ по повторному пуску газа

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С 08-00 22.07.2020 г. до 20.00 24.07.2020 г. будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению г. Рязани во все дома по следующим улицам: Старореченская, 1-я Красная, 2-я Красная, Гаражная, Путевая. Об этом сообщил сайт ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Это связано с тем, что «Рязаньгоргаз» будет проводить работы на газопроводе среднего давления в районе проезда Шабулина. Отметим, что во время отключения газа включен повторный пуск газа.

Напомним, что с 21 июля по 3 августа в центре Рязани отключили горячую воду по 29 адресам. Причина – профилактические работы на системах теплоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU