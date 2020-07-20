2020-07-20T13:06:44+03:00
Недвижимость

Со вторника горячую воду отключат по 29 адресам в центре Рязани

Ведутся профилактические работы. Вернуть ГВС должны 3 августа
Антон КОНОВАЛОВ
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С 21 июля по 3 августа в центре Рязани отключат горячую воду по 29 адресам. Причина – профилактические работы на системах теплоснабжения. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала полные графики отключения ГВС на лето 2020 года. Согласно им, в августовском списке более 500 объектов, а это больше, чем в июньском и июльском вместе взятых.

Перечень адресов, по котором ГВС не будет с 21 июля по 3 августа:

- ул. Каширина, д. 6;

- ул. Первомайский проспект, д. 19 (д/сад №20), д. 17;

- ул. Павлова, д. 28 (д/сад №32), д. 12, д. 46;

- ул. Введенская, д. 86, д. 86 корп. 1;

- ул. Горького, д. 69, д. 80;

- ул. Кольцова, д. 1;

- ул. Ленина, д. 52;

- ул. Пожалостина, д. 14/16, д. 19, д. 36 корп. 2, д. 40, д. 40 стр. 1, д. 42, д. 42а;

- ул. Почтовая, д. 63а;

- ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2;

- ул. Сенная, д. 1, д. 18;

- ул. Соборная, д. 15а, д. 20, д. 20а, д. 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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