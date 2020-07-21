Обманутые дольщики дольше не получат квартир… из-за коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T17:58:58+03:00

По крайней мере, так ситуацию объясняет минстрой. После трех лет ожидания люди получили очередной «завтрак»

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Минстрой Рязанской области признал, что дом обманутых дольщиков на улице Баженова (№34) не сдадут в 2020 году. Несостоявшееся новоселье власти объясняют… пандемией COVID-19.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции (…) сроки рассмотрения и принятия решений Наблюдательным Советом ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» увеличились», - ответил представитель минстроя на животрепещущий вопрос.

Чиновники сдвинули срок на 1 квартал 2021 года, то есть до 1 апреля.

«У людей трагедия, а вы даже не пытаетесь исправить ситуацию. Стройку необходимо начинать незамедлительно, в летний период. Как вы будете делать придомовую территорию, внешнюю отделку дома - зимой?», - вопрошает рязанка, но ответа пока не получает.

Чуть ранее люди, многие из которых остались без собственного жилья, попытались привлечь внимание властей сатирическим спектаклем возле долгостроя.

ИСТОЧНИК KP.RU