2020-07-21T14:12:16+03:00
Происшествия

Стало известно, кто стрелял из газового пистолета на вечеринке в Рязани

Парней, избивших на рэйве двух молодых людей, уже ищет полиция
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Дебошир по имени Паша. Его пострадавшие опознали по фотографии в социальных сетях.Дебошир по имени Паша. Его пострадавшие опознали по фотографии в социальных сетях.
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Раним утром 19 июля на рэйве «Апероль Шприц», проходившим на Ореховом озере, двое молодых людей напали на гостей вечеринки.

По словам пострадавших, сначала неизвестные молодчики скинули в воду девушку, затем залили ее перцовым баллончиком, а потом расстреливали газовые патроны в воздух.

- После чего, в ответ на логичный вопрос моего друга, что они творят, из газового пистолета получили в лицо я и мой друг. Дальше избивали нас уже без возможности им сопротивляться. У меня ожог роговицы второй степени, у друга ожог потяжелее, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» пострадавший молодой человек Вадим.

Со слов очевидцев, ставших свидетелями конфликта, парочка покинула место событий на черном внедорожнике Mitsubishi Pajero.

В пресс-службе регионального УМВД нам подтвердили, что в полицию уже поступило заявление от пострадавших, а также что по факту инцидента проводится проверка.

Тем временем «Комсомолка» из своих источников узнала имена возмутителей спокойствия, парней зовут Паша и Глеб. Любопытно, что эти молодые люди любят хвастаться связями в полиции и утверждают, что в итоге им ничего не будет. Нам также стало известно о том, что это далеко не первый случай неподобающего поведения этих персонажей. Надеемся, что в правоохранительных органах обязательно разберутся в случившемся и привлекут виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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