2020-07-19T16:30:48+03:00
Общество

Варламов рассказал о «строгорежимной» детской площадке в Рязани

Чтобы на ней не играли «чужие» дети, ее защитили колючей проволокой
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Фото: ГТРК "ОКА".Фото: ГТРК "ОКА".
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Блогер-урбанист Илья Варламов в очередной раз резко высказался о рязанском благоустройстве. На этот раз критике поверглась новая детская площадка, установленная в Московском районе.

«На улице Мервинской в Рязани появилась детская площадка, куда начали приходить дети со всех окрестных дворов, что совсем не понравилось жильцам дома, на территории которого эта площадка расположена. В итоге детскую площадку решили отгородить с помощью колючей проволоки», - написал Варламов.

Фото: ГТРК "ОКА".

Фото: ГТРК "ОКА".

Кроме того, Илья обратил внимание на нелепость самой ситуации, когда на довольно посредственное место приходит играть ребятня со всей округи.

«Представляете, насколько в Рязани все хреново, если дети вынуждены перелезать через забор, чтобы покататься на примитивных качелях?», - написал в заключение блогер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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