Коронавирус в Рязанской области появился еще в четырех населенных пунктах

18 Июль 2020 2020-07-18T14:58:31+03:00

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18 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 38 новых случаев заражения 26 выявлено в Рязани. За ее пределами только в городе Кораблино за минувшие сутки появилось больше одного положительного теста на COVID-19 (а именно три).

Пандемия добралась еще до четырех населенных пунктов: Ласковский (Рязанский район), 10-й год Октября (Михайловский район), Городец (Спасский район) и Михалково (Александро-Невский район). Там появились первые заболевшие.

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 17 июля:

- Рязань - 3026 случаев (+26);

- Рязанский район - 271 (+2) (Коростово - 2 (+1), Ласковский - 1 (+1));

- Скопинский район - 110 (+1) (Вослебово - 7 (+1));

- Михайловский район - 96 (+1) (10-й год Октября - 1 (+1));

- Спасский район - 85 (+1) (Городец - 1 (+1));

- Михайлов - 73 (+1);

- Кораблино – 39 (+3);

- Старожилово - 35 (+1);

- Старожиловский район - 27 (+1) (Истье - 5 (+1));

- Александро-Невский район - 44 (+1) (Михалково - 1 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU