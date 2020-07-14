2020-07-14T16:07:30+03:00
Общество

Чиновники администрации Рязани все-таки встретятся с жителями улицы Фирсова

Люди ждут ответы на свои вопросы от того, кто принимает кардинальные решения
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Кто придет на встречу во Дворец детского творчества? Фото: сайт гордаминистрации.Кто придет на встречу во Дворец детского творчества? Фото: сайт гордаминистрации.
Изменить размер текста:

Администрация Рязани отреагировала на критику, по инициативе чиновников 16 июля в 18.00 состоится встреча с заинтересованными жителями улиц Фирсова и Лермонтова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Встреча пройдет во Дворце детского творчества - таковы пожелания самих рязанцев. На ней будут рассматриваться вопросы строительства и благоустройства территорий в районе улицы Фирсова у домов 14 корп. 1, 12, 16; улицы Лермонтова у дома 20, корп. 1.

Напомним, что инициативная группа жителей улицы Фирсова проводила 9 июля сход против точечной застройки в этом районе. Организатор собрания, активист Михаил Шестаков в очередной раз пригласил на встречу с жителями главу администрации города Елену Сорокину. Вместо нее приехала сотрудник администрации Мария Бобкова.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Гулливер против лилипутов: высотка в центре Рязани «поглотит» пятиэтажки

Жители домов на Фирсова категорически против этого строительства, но даже суд к ним не прислушивается (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хранитель рязанской улицы Щедрина предсказал свою скорую смерть
Рязань претендует на создание эколого-туристского кластера «Паустовский»
Девелопер «Мармакс» занял 3 место в рейтинге застройщиков России
Чиновники администрации Рязани все-таки встретятся с жителями улицы Фирсова
Пожилая рязанка едва не умерла от... смузи из черешни
В Касимове 33-летняя девушка на мотоцикле врезалась в бетономешалку
География коронавируса: Сасово перешагнуло отметку в 100 заболевших
За полгода бригады «Рязаньгоргаз» предотвратили более 2 тысяч аварийных ситуаций
Кассация оставила в силе решение суда по ректору РГУ Андрея Минаева
Бывший глава администрации Рязани отбывает домашний арест в Солотче
Рязанская Госавтоинспекция сообщила о продлении просроченных водительских удостоверений
В Рязанской области повторен летний коронавирусный рекорд
Под Рязанью КамАЗ протаранил экскаватор
В Рязани приняли роды у женщины весом 189 кг
Ручей Песоченку очистили от загрязнений
Рязанка отсудила больше 500 тысяч рублей за залитую квартиру