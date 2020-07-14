Чиновники администрации Рязани все-таки встретятся с жителями улицы Фирсова
Администрация Рязани отреагировала на критику, по инициативе чиновников 16 июля в 18.00 состоится встреча с заинтересованными жителями улиц Фирсова и Лермонтова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Встреча пройдет во Дворце детского творчества - таковы пожелания самих рязанцев. На ней будут рассматриваться вопросы строительства и благоустройства территорий в районе улицы Фирсова у домов 14 корп. 1, 12, 16; улицы Лермонтова у дома 20, корп. 1.
Напомним, что инициативная группа жителей улицы Фирсова проводила 9 июля сход против точечной застройки в этом районе. Организатор собрания, активист Михаил Шестаков в очередной раз пригласил на встречу с жителями главу администрации города Елену Сорокину. Вместо нее приехала сотрудник администрации Мария Бобкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU