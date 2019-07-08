Гулливер против лилипутов: высотка в центре Рязани «поглотит» пятиэтажки

Тихая зеленая улица Фирсова рядом с Театральной площадью - вожделенная мечта любого застройщика. Земли, правда, для строительства маловато, да и одна высотка уже торчит свечкой над пятиэтажками. Но говорят так: «В России если нельзя, но очень хочется - то можно». Раньше здесь был небольшой анклав магазинчиков, специализирующихся на торговле стройматериалами. Их снесли, а на этом месте теперь ударными темпами растет 15-этажная высотка на 160 квартир. В рекламном буклете про нее написано: «Дом на Фирсова - это возможность жить так, как вы мечтали. На тихой улице в центре города». Но об этом ли мечтают местные жители и потенциальные покупатели квартир в элитном доме?

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ?

Против строительства дома уже собрано более 900 подписей, но «лилипуты» не указ для местного «гулливера» - высотку строит ГК «СК Мервинский». Жители во главе с активистом Михаилом Шестаковым пытаются оспорить возведение столь масштабного здания законным путем:

- Дом строят на участке в полгектара. Количество возводимой жилплощади 12 251 квадратный метр. Если поделить на 25 м2 - столько положено на одного человека в Рязани, согласно местным нормативам градостроительного проектирования - то получается, что в этом доме должны жить 490 человек, и на каждого придется по 3 м2 придомовой территории. Хотя по норме озеленения положено уже 6, плюс 2 м2 - для занятий физкультурой. Но если использовать нормативы градостроения, исходя из расчета 300 человек на гектар, жителей должно быть 150 человек.

Получается, когда дом построят, его жильцам даже развернуться будет негде. А где они будут размещать свои авто, ведь подземная парковка рассчитана всего на 55 машиномест? В соседних дворах и проездах, чего и опасаются жители пятиэтажек. С заселением высотки утренние и вечерние дорожные пробки станут привычными в этом некогда тихом уголке Рязани - улица Фирсова всего двухполосная. К тому же, жильцы пятиэтажек, окна которых выходят на новостройку, уже психологически подавлены: «Эта махина нам весь солнечный свет перекрывает». А ведь строится только шестой этаж, что же будет дальше?

Чтобы оправдать строительство с такой высокой плотностью застройки, руководитель «Мервинского» Александр Жиличев заказал «своеобразный» Проект планировки территории.

- Эта часть улицы Фирсова - зеленая, с большими дворами. Всю, подчеркиваю, территорию, включая нашу частную и общедолевую собственность, поделили на 8 м2, о которых мы ранее говорили. При таком расчете получается, что здесь можно разместить восемь с половиной тысяч человек, - Шестаков разводит руками. - Но при этом не учитывается, что земельные придомовые участки находятся в собственности.

СЛОВА ВАЖНЕЕ ФАКТОВ?

Не станем углубляться в юридическую казуистику проведенных судебных заседаний и загружать читателей подробностями. Остановимся на основных моментах.

- 8 февраля перед публичными слушаниями, которые должны были состояться 13 февраля прошлого года, я посетил горадминистрацию, - рассказывает Михаил Шестаков. - Это было вызвано тем, что Проект планировки не был выложен на сайт городской администрации, а я хотел ознакомиться с ним. Сначала мне сказали, что ознакомиться я могу на публичных слушаниях, но после письменного заявления мне все-таки предоставили нечитаемый чертеж, а не всю документацию. После моих возмущений мне принесли некий лист ватмана, на котором был эскиз застройки. Ознакомиться с ним в предлагаемых условиях было невозможно, и я попросил предоставить информацию на флеш-носитель - отказали - «у нас нет технической возможности предоставить копию данного документа».

12 февраля 2018 года Шестаков направил заявление в прокуратуру с просьбой дать оценку действий представителям администрации, которые, по сути, ограничили ему доступ к полной информации. А 13 февраля, как раз в день публичных слушаний, власти поменяли место их проведения - из административного здания на площади Мичурина перенесли в малый зал администрации. Прокуратура увидела в этом нарушение, а на второй вопрос - о непредоставлении информации - прокурор Никонов, по словам нашего собеседника, умолчал.

Пояснение прокурору Уланова, на тот момент главного архитектора города: «Перенос места публичных слушаний связан с объявлением об отключении электричества». Об информации - нет конкретики. И. о. главы администрации Сергей Карабасов пишет прокурору Никонову: «Размещенная на сайте администрации города Рязани документация «Проект планировки территории» позволила всем заинтересованным лицам с ней заблаговременно ознакомиться». Получается, что Шестаков - исключение.

А далее Михаил Шестаков обратился в суд. И началась подмена документа «Проект планировки территории», состоящего из 60 листов, отдельными его фрагментами. И никто из судей и прокурорских работников на этот факт внимания не обращает до сих пор. Вот еще один характерный пример с судебного заседания апелляционной инстанции Рязанского областного суда.

Диалог в суде прокурора Ачимова и представителя администрации, юриста (!) Савиной:

- Когда был опубликован утвержденный Проект планировки?

- 10 апреля.

- Это текстовая часть или графическая?

- Это само постановление было опубликовано. А весь материал, когда и где - затрудняюсь ответить.

Однако все судебные процессы активист Шестаков проиграл. Слова оказались весомее документов. А стройка тем временем шла полным ходом…

ОТВЕТ С НЮАНСАМИ

И, наконец, то, что мы увидели своими глазами: ответ городской администрации на наш официальный запрос. Мы читали его совместно с Шестаковым, который документально доказал, что он противоречит материалам, исследованным в судах.

Цитируем ответ: «До начала публичных слушаний материалы Проекта планировки территории… были размещены на официальном сайте администрации города Рязани www.admrzn.ru с возможностью скачивания в следующем составе:

1. Эскиз застройки. План красных линий. М 1:2000;

2. Основные технико-экономические показатели проекта».

- Второй пункт никто не видел, что подтверждает и прокурорская проверка, - утверждает Михаил Шестаков. - Было установлено, что был размещен лишь один эскиз застройки, сам проект - нет.

Цитата: «Утвержденный Проект планировки территории, как муниципальный правовой акт, вступивший в законную силу, размещен в разделе V «Документация по планировке территорий» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Рязани (далее - ИСОГД)».

- В раздел V свободного доступа нет, - утверждает активист. - Для этого надо обратиться в администрацию или сделать интернет-запрос, тогда ответ получить можно. Мы знаем, что любой нормативно-правовой акт должен быть опубликован в газете «Рязанские ведомости». Если мы возьмем указываемый №51 от 10.04.2018 года, то на 6-й странице увидим только Постановление об утверждении документации, а не сам Проект.

Рязанские активисты не собираются останавливаться. Они считают, что суды исказили факты, отказались давать надлежащую оценку приложенным и приобщенным документам, при рассмотрении дела не применили нормы материального права. Шестаков написал кассационную жалобу в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации. Представитель ГК «Мервинский» свои комментарии на момент сдачи номера так и не дал. Михаил Шестаков уверяет, что задача активистов - не досадить застройщику, а провести публичные слушания по развитию территории в соответствии с законом и при этом соблюсти баланс интересов жителей и строителей.

Мнение «против»

Адвокат Александр Борисов:

- Надо понимать, что, если застройщиком уже получено разрешение на строительство и стройка началась - остановить, а тем более запретить ее при наличии устранимых (и устраняемых) нарушений - практически невозможно. В крайнем случае, проектную документацию могут быть внесены некоторые изменения, чтобы обнаруженные нарушения устранить.