Вместо Сорокиной Бобкова: мэр Рязани не приехала на встречу с жителями

11 Июль 2020 2020-07-11T10:28:56+03:00

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Инициативная группа жителей улицы Фирсова вновь провела сход против точечной застройки в этом районе. Он состоялся вечером 9 июля. Организатор собрания, активист Михаил Шестаков в очередной раз пригласил на встречу с жителями главу администрации города Елену Сорокину. Вместо нее приехала сотрудник администрации Мария Бобкова.

- Сорокина вновь проигнорировала жителей города, главой администрации которого является, - рассказал активист. - Чиновники сослались на то, что за один день нельзя подготовиться профильным техническим специалистам. Встреча, которая запланирована администрацией на 16 июля будет сплошной фикцией. Мы уверены, что повторится все то же самое, что и на встрече с заместителем Сорокиной Сергеем Савиным, присутствовать на которой смогли всего несколько человек, а на большинство вопросов так и не были даны ответы.

В отличие от многих СМИ, только сейчас обративших свои взоры на проблему, которая касается нескольких тысяч жителей этого района, мы еще год назад писали о назревающей техногенной и социальной катастрофе практически в центре Рязани. С тех пор никаких решений по этому вопросу принято не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU