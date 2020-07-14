2020-07-14T15:13:11+03:00
Общество

Пожилая рязанка едва не умерла от... смузи из черешни

Теперь ее родственники благодарят медиков скорой помощи
Антон ВОХЕЧ
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Скорая приехала вовремя. Фото из архива "КП"-Рязань".Скорая приехала вовремя. Фото из архива "КП"-Рязань".
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85-летняя жительница Рязани едва не погибла, выпив смузи из черешни. Дочь пенсионерки поблагодарила сотрудников скорой помощи, которые буквально спасли жизнь ее матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Дело в том, что по состоянию здоровья пожилая женщина может есть только протертую пищу. В этот раз дочь решила приготовить ей смузи из черешни. Случилась оплошность - она не заметила маленькую косточку.

В итоге женщина даже не могла попить, началось удушье, появились боли и спазмы. Пришлось вызывать скорую помощь. Бригада приехала быстро, врач Маргарита Козлова решила отвезти пациентку в больницу.

– Оперативность бригады спасла маме жизнь. Благодарю рязанскую скорую от всей души, – сказала дочь пожилой женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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