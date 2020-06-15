Сотрудники рязанской скорой будут знать о пациентах практически все

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:21:52+03:00

Пять бригад скорой уже выезжают с планшетами. Фото: Павел АВЕРИН

Это, конечно же, касается медицинских показателях того, к кому они направляются для оказания помощи

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Формирование централизованной службы скорой помощи с использованием единой региональной информационной системы началось в Рязани. Теперь бригада скорой будет знать все данные о пациенте, к которому едет.

Рязанская станция скорой медицинской помощи (ССМП) получила 5 планшетов, которые уже начали использовать на выездах. Они куплены за счет средств областного бюджета. В перспективе ими будет оснащена вся служба скорой помощи региона - медики неотложки получат 115 планшетов. Теперь уже на пути следования на адрес медики будут понимать, о каких именно патологиях идет речь, куда человек обращался, а также результаты последних анализов.

Использование электронных устройств обеспечит более эффективное взаимодействие между медиками при решении вопроса о госпитализации больного, сократит время согласования и передачи данных об экстренном больном.

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ИСТОЧНИК KP.RU