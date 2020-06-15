2020-06-15T16:21:52+03:00
Здоровье

Сотрудники рязанской скорой будут знать о пациентах практически все

Это, конечно же, касается медицинских показателях того, к кому они направляются для оказания помощи
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Пять бригад скорой уже выезжают с планшетами.Пять бригад скорой уже выезжают с планшетами.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Формирование централизованной службы скорой помощи с использованием единой региональной информационной системы началось в Рязани. Теперь бригада скорой будет знать все данные о пациенте, к которому едет.

Рязанская станция скорой медицинской помощи (ССМП) получила 5 планшетов, которые уже начали использовать на выездах. Они куплены за счет средств областного бюджета. В перспективе ими будет оснащена вся служба скорой помощи региона - медики неотложки получат 115 планшетов. Теперь уже на пути следования на адрес медики будут понимать, о каких именно патологиях идет речь, куда человек обращался, а также результаты последних анализов.

Использование электронных устройств обеспечит более эффективное взаимодействие между медиками при решении вопроса о госпитализации больного, сократит время согласования и передачи данных об экстренном больном.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Дело о нападении на «скорую» в Рязани передали в суд

В апреле супружеская пара набросилась на медицинскую бригаду на улице Крупской (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники взяли на контроль работу автобусов №7 в Рязани
Сотрудники рязанской скорой будут знать о пациентах практически все
18 июня состоится российская премьера фильма «Основатель» и онлайн-встреча с режиссером Джоном Ли Хэнкоком
Мой дом – моя крепость: системы безопасности в современных новостройках
Рязанцы просят чиновников перекопать съезды к Уржинскому озеру
В Сасовском районе в реке утонул мужчина
Участок улицы Горького в Рязани перекроют на неделю
Скончался еще один сотрудник РязГМУ
Во время ДТП с троллейбусом №1 пострадали шесть человек
Ушла из жизни старейший доцент РГУ Ольга Орлова
В Рязани молодой водитель спровоцировал массовое ДТП
В испытаниях лекарств от коронавируса в Рязани участвует 21 пациент
Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
Последние новости по коронавирусу в Рязани: 15 июня выявили 49 заболевших
Любимов выразил соболезнования родным экс-вице-губернатора Николая Мужихова, с которым никогда не работал
Жители сгоревших домов в поселке Семчино винят чиновников и пожарных
География коронавируса: в Касимове заболевших стало больше 100
В Рязани реанимируют маршрут между Песочней, Горрощей и Ситниками
Новых ковид-положительных в Рязанской области выявили меньше 50
В шоу о путешествиях на федеральном канале рассказали о Рязани и Касимове
В Рязани мужчина с коронавирусом не справился с болезнью