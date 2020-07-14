2020-07-14T14:15:11+03:00
Происшествия

В Касимове 33-летняя девушка на мотоцикле врезалась в бетономешалку

Пострадавшая госпитализирована, проводится проверка
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Фото: vk.com/livekasimov.Фото: vk.com/livekasimov.
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В понедельник, 13 июля, примерно в 11.00 серьезное ДТП произошло на окружной дороге райцентра Касимов. 33-летняя местная жительница, управляя мотоциклом Kawasaki, врезалась в автомобиль-бетономешалку Hyundai. Спецтехникой управлял 31-летний рязанец. Авария произошла на повороте с Окружной дороги в микрорайон Сиверка.

По предварительной информации, транспортные средства двигались в попутном направлении. Бетономешалка начала поворачивать налево, водитель мотоцикла не заметила вовремя намерений впереди идущей машины.

Издательство «Пресса» сообщает, что в ДТП девушка-мотоциклист сломала правое предплечье и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

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В результате ДТП пострадал один человек. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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