2020-07-14T11:40:27+03:00
Происшествия

Под Рязанью КамАЗ протаранил экскаватор

В результате ДТП пострадал один человек. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося
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Под Рязанью КамАЗ протаранил экскаватор.Под Рязанью КамАЗ протаранил экскаватор.
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Вечером 13 июля в Рязанском районе 31-летний житель Пензенской области, за рулем Камаза влетел в экскаватор Doosan под управлением 37-летнего жителя Рязанской области.

В результате происшествия водитель Камаза получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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