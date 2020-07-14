Под Рязанью КамАЗ протаранил экскаватор
Вечером 13 июля в Рязанском районе 31-летний житель Пензенской области, за рулем Камаза влетел в экскаватор Doosan под управлением 37-летнего жителя Рязанской области.
В результате происшествия водитель Камаза получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU