Кинотеатры открывают, но в Рязани 13 человек на ИВЛ

13 Июль 2020 2020-07-13T20:43:07+03:00

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Вечером в понедельник, 13 июля, оперативный штаб обновил данные о состоянии заболевших COVID-19 в Рязанской области. По состоянию на 18.30 в больницах региона остаются 303 пациента, в том числе четверо детей.

Из них 51 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 223 – в состоянии средней степени тяжести. 29 человек в тяжелом состоянии, в том числе 13 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Остальные болеющие проходят лечение дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU