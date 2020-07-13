Кинотеатры открывают, но в Рязани 13 человек на ИВЛ
Вечером в понедельник, 13 июля, оперативный штаб обновил данные о состоянии заболевших COVID-19 в Рязанской области. По состоянию на 18.30 в больницах региона остаются 303 пациента, в том числе четверо детей.
Из них 51 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 223 – в состоянии средней степени тяжести. 29 человек в тяжелом состоянии, в том числе 13 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Остальные болеющие проходят лечение дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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