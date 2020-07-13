2020-07-13T20:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Кинотеатры открывают, но в Рязани 13 человек на ИВЛ

Оперативный штаб сообщил свежие данные о состоянии заболевших COVID-19
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Вечером в понедельник, 13 июля, оперативный штаб обновил данные о состоянии заболевших COVID-19 в Рязанской области. По состоянию на 18.30 в больницах региона остаются 303 пациента, в том числе четверо детей.

Из них 51 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 223 – в состоянии средней степени тяжести. 29 человек в тяжелом состоянии, в том числе 13 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Остальные болеющие проходят лечение дома.

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13 июля появились новые данные о распространении инфекции на территории Рязанской области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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