География коронавируса: в районах пандемия стала активнее, чем в Рязани

13 Июль 2020 2020-07-13T15:04:43+03:00

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13 июля обновились данные о географии распространения новой коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 37 случаев заражения за минувшие сутки 10 выявлены в Рязани, а большую их часть на сей раз выявили за пределами города.

Еще по три теста на COVID-19 оказались положительными в Сасове и Спас-Колепиках. Кроме того, на карте пандемии появились четыре новых населенных пункта, где стало известно о первых заболевших: Беркеево (Касимовский район), Большая Алешня (Ряжский район), Кутуково (Старожиловский район), Царево (Ермишинский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 12 июля:

- Рязань – 2944 (+10);

- Ряжск – 160 (+1);

- Касимове – 154 (+1);

- Шиловский район – 116 (+1) (Муратово – 2 (+1));

- Клепиковский район – 107 (+1) (Криуша – 17 (+1));

- Сасово – 96 (+3);

- Михайловский район – 95 (+1) (Октябрьский - 30 (+1));

- Касимовский район – 88 (+2) (Гусь-Железный – 5 (+1), Беркеево – 1 (+1));

- Михайлов – 69 (+1);

- Александро-Невский – 62 (+1);

- Шилово – 60 (+2);

- Сараевский район – 49 (+1) (Меньшие Можары – 2 (+1));

- Пронский район – 42 (+1) (Тырново – 7 (+1));

- Кораблино – 34 (+1);

- Шацк – 33 (+2);

- Ряжский район – 27 (+1) (Большая Алешня – 1 (+1));

- Старожиловский район – 26 (+1) (Кутуково – 1 (+1));

- Чучковский район – 26 (+1) (Пертово – 6 (+1));

- Ермишинский район – 25 (+1) (Царево – 1 (+1));

- Спас-Клепики – 25 (+3);

- Захарово – 17 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU