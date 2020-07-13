«Грибы с глазами» расскажут туристам об истории Рязани

13 Июль 2020 2020-07-13T10:48:36+03:00

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В Рязани появится арт-объект, который будет представлять из себя конструкцию грибов с глазами и рассказывать об истории города. Специалисты считают, что проект «А у нас в Рязани грибы с глазами» поможет развитию туризма.

Напомним, в 2020 году день рождения города отметят 1 августа. 31 июля состоится фестиваль уличных музыкантов, а 2 августа традиционный Военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ», посвященный 90-летию Воздушно-десантных войск (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU